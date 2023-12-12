Великолучане жалуются на нечищеные улицы

23:35, 12 декабря 2023, ПАИ

Великолучане жалуются на нечищеные улицы, сообщает портал Luki-News.

Отмечается, что в одной из групп, посвящённых жизни города, великолучанка пожаловалась, что на улицы Беловежскую, Летнюю и Баррикадную с начала ноября не направили ни одной единицы спецтехники. «Заявка на грейдер была подана по телефону ещё в начале ноября, когда снега не было и в помине, но ездить было невозможно из-за размытых дождями дорог. Реакции не было. Потом в ответ на скандал сообщили, что наш район в графике на 29 ноября. Как вы понимаете, никто тут не появился», – написала она.

Когда начались снегопады, великолучанка продолжила обращаться в ответственные инстанции, но ответа так и не получила. Названные улицы от снега очищают местные жители.

В комментариях великолучане поддержали женщину, отметив, что снег лежит и на проспекте Ленина, а также на улицах Революционной, Космонавтов и Манежной.

В ответ на жалобы в городской администрации отметили, что обращения граждан направлены в управление ЖКХ для рассмотрения и принятия соответствующих мер.

Ранее сообщалось, что улицы Великих Лук чистят от снега круглосуточно.