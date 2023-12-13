Правительство РФ одобрило обнуление пошлин на импортные яйца

08:50, 13 декабря 2023, ПАИ

Правительство России концептуально одобрило обнуление пошлин на импортные яйца. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на собеседника на рынке, который участвовал в совещаниях Минпромторга и Минсельхоза по стабилизации цен на яйца. Информацию подтвердили газете в аппарате первого вице-премьера Андрея Белоусова, уточнив, что соответствующий протокол уже подписан.

По словам источника, за счет обнуления пошлин власти стремятся сформировать на рынке достаточный объем предложения и снизить цены на яйца.

В Минсельхозе рассчитывают, что поставки пойдут из Турции, Азербайджана и других близлежащих стран и стабилизируют цены на яйца.

