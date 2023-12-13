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Экономика

Правительство РФ одобрило обнуление пошлин на импортные яйца

Правительство России концептуально одобрило обнуление пошлин на импортные яйца. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на собеседника на рынке, который участвовал в совещаниях Минпромторга и Минсельхоза по стабилизации цен на яйца. Информацию подтвердили газете в аппарате первого вице-премьера Андрея Белоусова, уточнив, что соответствующий протокол уже подписан.

По словам источника, за счет обнуления пошлин власти стремятся сформировать на рынке достаточный объем предложения и снизить цены на яйца. 

В Минсельхозе рассчитывают, что поставки пойдут из Турции, Азербайджана и других близлежащих стран и стабилизируют цены на яйца.
 

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