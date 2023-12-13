День памяти Клавдии Назаровой прошёл в Острове

10:33, 13 декабря 2023, ПАИ

День памяти Клавдии Назаровой, руководителя Островского комсомольского подполья в оккупационный период в годы Великой Отечественной войны, прошёл в Острове. Об этом ПАИ сообщили в администрации Островского района.

Мероприятие состоялось в Доме детского творчества. На нём вспомнили о подвигах островских подпольщиков, со дня гибели которых прошёл 81 год. На дне памяти собрались представители администрации Островского района, ветераны и члены молодёжных общественных организаций района.

Гости мероприятия почтили память погибших минутой молчания, а затем сотрудники и воспитанники Дома детского творчества рассказали о Клавдии Назаровой и деятельности подпольных организаций в годы войны, а также показали творческие номера.

По традиции в этот день состоялась торжественная церемония посвящения учащихся школ города в ряды юнармии.

Мероприятие закончилось торжественным возложением цветов к монументу Герою Советского Союза Клавдии Назаровой.