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Как в Локне отпразднуют 100-летие со дня рождения Александра Матросова, рассказал Иван Белугин

Как в Локне отпразднуют 100-летие со дня рождения Александра Матросова, рассказал глава муниципального округа Иван Белугин в программе «Оглавление».

Мемориальный комплекс на месте гибели Александра Матросова в деревне Чернушки. Фото: газета Локнянского района «Восход»

«100-летие со дня рождения Александра Матросова отмечать собираемся масштабно. Создан не только муниципальный, но и региональный оргкомитет. Все мероприятия традиционно будут и на территории самого места подвига, как они каждый год и проходят. У нас ещё и 80 лет со дня освобождения Локнянского муниципального округа – двойной повод есть», – отметил он.

В рамках праздничных мероприятий в Локне пройдёт традиционный турнир по боксу, посвящённый памяти Александра Матросова, поделился Иван Белугин.

«Раньше на это мероприятие приезжали со всей Европы, чтобы на определённые разряды сдать и побороться за какие-то места. Сейчас мы уже прорабатываем положение турнира в феврале. И я надеюсь, что будут спортсмены из Белоруссии. Они должны приехать, хотели, по крайней мере», – рассказал глава Локнянского округа.

В рамках празднования на территории округа может быть организован масштабный автопробег, добавил гость программы.

Напомним, во время Великой Отечественной войны, 27 февраля 1943 года, Александр Матросов под деревней Чернушки совершил бессмертный подвиг. 19-летний советский солдат, закрыв своей грудью амбразуру немецкого дзота, защитил идущих в бой товарищей и помешал наступлению немцев. За подвиг Александр Матросов был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.

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