В Гдовский музей заехал Mercedes

13:08, 13 декабря 2023, ПАИ

В гдовский Музей истории края из Санкт-Петербурга доставили старинную пишущую машинку с двумя клавиатурами – немецкой и старой русской. Об этом сообщает районная газета «Гдовская заря» со ссылкой на члена Союза журналистов, экс-редактора газеты «Аномалия» Татьяну Сырченко, которая передала экспонат в дар музею.

Раритет оказался у Татьяны Сырченко случайно, пишущую машинку в 1991 году в редакцию «Аномалии» в Санкт-Петербурге принёс прохожий, который не стал сдавать инструмент антикварам.

«Мне кажется, мы тогда, занятые сенсациями НЛО, аномальными явлениями и переменами в стране, не обратили особого внимания на название – Mercedes. Или просто не придали ему должного значения. Подивились двум клавиатурам и старому русскому алфавиту. Даже не расспросили посетителя и не записали историю. Мы все постучали по клавишам. Я тогда пошутила, вспоминая спектакли о революции 1917 года: как будто тот революционный матрос, что когда-то под мышкой принёс в Смольный машинку представителям новой рабочей власти, теперь и нам её принёс – печатать новую историю», — рассказала Татьяна Сырченко.

Газета закрылась в 2019 году, и машинка переехала домой к редактору, которая со временем перебралась в Псковскую область и решила передать экспонат музею.

«Когда увидели здесь печатные машинки разных лет, когда почувствовали, как рады музейщики нашему предложению передать в музей наш талисман – печатную машинку Mercedes, поняли, что здесь она будет интересна, нужна, полезна», — отметила Татьяна Сырченко.