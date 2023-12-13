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Великолучанин передал мошенникам более полумиллиона рублей

Великолучанин передал мошенникам более полумиллиона рублей, сообщает Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.

Злоумышленник под видом сотрудника полиции позвонил великолучанину и заявил, что с его банковским счётом замечены подозрительные операции, якобы мошенники пытаются списать денежные средства. Для сохранения денег великолучанина уговорили перевести их на «безопасный счёт». Таким образом, мужчина потерял более полумиллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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