Псковички стали призёрами чемпионата по воздушной гимнастике в Москве

14:53, 13 декабря 2023, ПАИ

Псковички, воспитанницы центра воздушной акробатики «Крылья», стали победителями и призёрами чемпионата по воздушной гимнастике «Вальсет», который прошёл в Москве. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила тренер спортсменок Марина Киреенкова.

Чемпионкой в соревнованиях стала Злата Гребнева. Серебряных наград удостоились Виктория Герасимова и Александра Андреева. Также на счету псковских спортсменок три бронзы – у Софьи Кирячок, Анны Воронцовой и Арины Чесноковой.



Фото: Мария Киреенкова



Фото: Мария Киреенкова



Фото: Мария Киреенкова



Фото: Мария Киреенкова



Фото: Мария Киреенкова



Фото: Мария Киреенкова



Фото: Мария Киреенкова













«Боялись, но уверенно шли на свой страх. Ещё один крупный город в копилочку. Соперники мощнейшие. Я бы сказала, что участвуют совсем не в своих категориях. Зато это настоящий опыт и борьба за награды», – поделилась собеседница ПАИ.

Тренерами спортсменок являются Марина Киреенкова и Алёна Быкова.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».