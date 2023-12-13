Псковички стали призёрами чемпионата по воздушной гимнастике в Москве
Псковички, воспитанницы центра воздушной акробатики «Крылья», стали победителями и призёрами чемпионата по воздушной гимнастике «Вальсет», который прошёл в Москве. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила тренер спортсменок Марина Киреенкова.
Чемпионкой в соревнованиях стала Злата Гребнева. Серебряных наград удостоились Виктория Герасимова и Александра Андреева. Также на счету псковских спортсменок три бронзы – у Софьи Кирячок, Анны Воронцовой и Арины Чесноковой.
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Фото: Мария Киреенкова
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Фото: Мария Киреенкова
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Фото: Мария Киреенкова
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Фото: Мария Киреенкова
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Фото: Мария Киреенкова
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Фото: Мария Киреенкова
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Фото: Мария Киреенкова
«Боялись, но уверенно шли на свой страх. Ещё один крупный город в копилочку. Соперники мощнейшие. Я бы сказала, что участвуют совсем не в своих категориях. Зато это настоящий опыт и борьба за награды», – поделилась собеседница ПАИ.
Тренерами спортсменок являются Марина Киреенкова и Алёна Быкова.
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