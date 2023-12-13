Изборский музей отправил новогоднюю посылку в ЛНР
Сотрудники музея-заповедника «Изборск» отправили посылку коллегам из Меловского краеведческого музея поселка Меловое Луганской народной республики. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.
В посылке: новогодняя ёлка, ёлочные игрушки, комплекты для проведения мастер-классов по верховой набойке – образцы текстильных сувениров и методические материалы.
Деревянные штампы-манеры и подробные методические рекомендации позволят воспитанникам Детского центра Меловского краеведческого музея проводить мастер-классы по изготовлению собственных сувенирных изделий.
Министерство культуры России реализует программу кураторства, в рамках которой все подведомственные федеральные музеи взяли шефство над музеями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, оказывая материальную, организационную и методическую поддержку учреждениям культуры новых регионов.
Государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник «Изборск» взял шефство над Меловским краеведческим музеем ЛНР. Ранее в музей уже передали канцелярские товары, книги и оргтехнику.
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