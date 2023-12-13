Реставрация церкви Святого Лазаря в Печорах продолжается
Реставрация церкви Святого Лазаря в Псково-Печерском монастыре продолжается, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия города Пскова (Псковской области)».
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Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова и Псковской области»
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Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова и Псковской области»
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Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова и Псковской области»
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Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова и Псковской области»
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Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова и Псковской области»
Фасады памятника архитектуры и ограда уже приобрели законченный вид. Специалисты укрепили стены подклетов, на которых построено здание, а также провели работы по гидроизоляции и гидроусилению фундаментов церкви.
В настоящее время своды подклетов расчищают от старой забутовки (заполняют промежуток между внутренней и внешней оболочками стены), а также проводят их гидроизоляцию специальными материалами. Сейчас работы ведутся на отметке -4. Также продолжается реставрация внутри самого здания церкви, которая включает работы с росписями храма.
Отмечается, что памятник культурного наследия федерального значения «Лазаревская церковь» – это один из сложнейших объектов в ансамбле.
Ранее сообщалось, что на церкви Святого Лазаря установили новый купол и крест.