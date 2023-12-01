Новый купол и крест установили на церкви Святого Лазаря в Печорах

23:06, 30 ноября 2023, ПАИ

Реставрация церкви Святого Лазаря в Псково-Печерском монастыре продолжается, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

В ходе работ специалисты заменили кровлю церкви, установили и позолотили новый купол и крест. На новых фундаментах они воссоздали историческую оградку. Провели гидроизоляцию и укрепили фундаменты. Воспроизвели исторические очертания четверика в результате сноса пристроек более позднего времени. Церковь также оштукатурили и покрасили снаружи.

Сейчас штукатурные работы проводятся внутри памятника. Идёт работа на двух этажах подклетов на отметках минус четыре и минус семь метров. Также проводится гидроизоляция и усиление полов, готовится замена коммуникаций, которые транзитом проходят через подклеты к зданию лазарета.

Ранее сообщалось, что реставраторы воссоздали первоначальный облик Лазаревского храма в Псково-Печерском монастыре.