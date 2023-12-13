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Общество

Названы имена лауреатов премии «Юные дарования Псковщины»

Лауреаты ежегодной премии «Юные дарования Псковщины» определены в Псковской области. Ими стали 24 человека, среди которых – победители международных, всероссийских, межрегиональных и областных конкурсов, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Согласно приказу комитета по культуре, получателями премии в 2023–2024 годах стали:

В номинации «Музыкальное искусство»:

  • Мария Богомолова, детская музыкальная школа № 1 имени Мусоргского (Великие Луки) (фортепиано);
  • Никита Никитин, Псковский областной колледж искусств имени Римского-Корсакова (народные инструменты);
  • Арина Ильинова, детская школа искусств (Невель) (вокальное исполнительство);
  • Анастасия Тихомирова, детская школа искусств (Невель) (вокальное исполнительство);
  • Арсений Зимин, детская музыкальная школа № 5 (Псков) (духовые инструменты);
  • Ариана Ампар, детская музыкальная школа № 1 имени Римского-Корсакова (Псков) (вокальное исполнительство);
  • Михаил Федотов, детская музыкальная школа № 4 (Псков) (фортепиано);
  • Ламара Арушанян, детская музыкальная школа № 1 имени Римского-Корсакова (Псков) (вокальное исполнительство);
  • Полина Кудрявцева, детская музыкальная школа № 1 имени Римского-Корсакова (Псков) (фортепиано);
  • Семён Новиков, детская музыкальная школа № 1 имени Мусоргского (Великие Луки) (народные инструменты);
  • Динара Салманова, Псковский областной колледж искусств имени Римского-Корсакова (вокальное исполнительство);
  • Роман Гайворонский, островская детская школа искусств (фортепиано);
  • Анастасия Куклина, Псковский областной колледж искусств имени Римского-Корсакова (вокальное исполнительство);
  • Ашот Михаэлян, детская музыкальная школа № 2 имени Мусоргского (Псков) (вокальное исполнительство);
  • Алексей Хижняк, детская музыкальная школа № 2 имени Мусоргского (Псков) (фортепиано);
  • Алиса Андреева, детская музыкальная школа № 1 имени Римского-Корсакова (Псков) (фортепиано);
  • София Гусейнова, детская школа искусств «Центр» (Великие Луки) (фортепиано);
  • Мирон Алмазов, детская музыкальная школа № 4 (Псков) (народные инструменты);
  • Варвара Амерханова, детская музыкальная школа № 1 имени Римского-Корсакова (Псков) (фортепиано);
  • Анастасия Прокофьева, Псковский областной колледж искусств имени Римского-Корсакова (теория музыки).

В номинации «Театральное искусство»:

  • Анастасия Макарова, бежаницкая детская школа искусств;
  • Эльдар Алиев, бежаницкая детская школа искусств;
  • Арина Черненкова, бежаницкая детская школа искусств.

В номинации «Изобразительное искусство»:

  • Арина Мхоян, детская художественная школа (Псков).

Награждение лауреатов состоится 15 декабря в 17:00 в концертном зале детской музыкальной школы № 1 имени Римского-Корсакова в Пскове. На следующий день, 16 декабря, в Большом концертном зале Псковской областной филармонии пройдёт ежегодный концерт «Юные дарования Псковщины» с участием Губернаторского симфонического оркестра Псковской области.

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