Названы имена лауреатов премии «Юные дарования Псковщины»
Лауреаты ежегодной премии «Юные дарования Псковщины» определены в Псковской области. Ими стали 24 человека, среди которых – победители международных, всероссийских, межрегиональных и областных конкурсов, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.
Согласно приказу комитета по культуре, получателями премии в 2023–2024 годах стали:
В номинации «Музыкальное искусство»:
- Мария Богомолова, детская музыкальная школа № 1 имени Мусоргского (Великие Луки) (фортепиано);
- Никита Никитин, Псковский областной колледж искусств имени Римского-Корсакова (народные инструменты);
- Арина Ильинова, детская школа искусств (Невель) (вокальное исполнительство);
- Анастасия Тихомирова, детская школа искусств (Невель) (вокальное исполнительство);
- Арсений Зимин, детская музыкальная школа № 5 (Псков) (духовые инструменты);
- Ариана Ампар, детская музыкальная школа № 1 имени Римского-Корсакова (Псков) (вокальное исполнительство);
- Михаил Федотов, детская музыкальная школа № 4 (Псков) (фортепиано);
- Ламара Арушанян, детская музыкальная школа № 1 имени Римского-Корсакова (Псков) (вокальное исполнительство);
- Полина Кудрявцева, детская музыкальная школа № 1 имени Римского-Корсакова (Псков) (фортепиано);
- Семён Новиков, детская музыкальная школа № 1 имени Мусоргского (Великие Луки) (народные инструменты);
- Динара Салманова, Псковский областной колледж искусств имени Римского-Корсакова (вокальное исполнительство);
- Роман Гайворонский, островская детская школа искусств (фортепиано);
- Анастасия Куклина, Псковский областной колледж искусств имени Римского-Корсакова (вокальное исполнительство);
- Ашот Михаэлян, детская музыкальная школа № 2 имени Мусоргского (Псков) (вокальное исполнительство);
- Алексей Хижняк, детская музыкальная школа № 2 имени Мусоргского (Псков) (фортепиано);
- Алиса Андреева, детская музыкальная школа № 1 имени Римского-Корсакова (Псков) (фортепиано);
- София Гусейнова, детская школа искусств «Центр» (Великие Луки) (фортепиано);
- Мирон Алмазов, детская музыкальная школа № 4 (Псков) (народные инструменты);
- Варвара Амерханова, детская музыкальная школа № 1 имени Римского-Корсакова (Псков) (фортепиано);
- Анастасия Прокофьева, Псковский областной колледж искусств имени Римского-Корсакова (теория музыки).
В номинации «Театральное искусство»:
- Анастасия Макарова, бежаницкая детская школа искусств;
- Эльдар Алиев, бежаницкая детская школа искусств;
- Арина Черненкова, бежаницкая детская школа искусств.
В номинации «Изобразительное искусство»:
- Арина Мхоян, детская художественная школа (Псков).
Награждение лауреатов состоится 15 декабря в 17:00 в концертном зале детской музыкальной школы № 1 имени Римского-Корсакова в Пскове. На следующий день, 16 декабря, в Большом концертном зале Псковской областной филармонии пройдёт ежегодный концерт «Юные дарования Псковщины» с участием Губернаторского симфонического оркестра Псковской области.