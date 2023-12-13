Названы имена лауреатов премии «Юные дарования Псковщины»

23:05, 13 декабря 2023, ПАИ

Лауреаты ежегодной премии «Юные дарования Псковщины» определены в Псковской области. Ими стали 24 человека, среди которых – победители международных, всероссийских, межрегиональных и областных конкурсов, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Согласно приказу комитета по культуре, получателями премии в 2023–2024 годах стали:

В номинации «Музыкальное искусство»:

Мария Богомолова, детская музыкальная школа № 1 имени Мусоргского (Великие Луки) (фортепиано);

Никита Никитин, Псковский областной колледж искусств имени Римского-Корсакова (народные инструменты);

Арина Ильинова, детская школа искусств (Невель) (вокальное исполнительство);

Анастасия Тихомирова, детская школа искусств (Невель) (вокальное исполнительство);

Арсений Зимин, детская музыкальная школа № 5 (Псков) (духовые инструменты);

Ариана Ампар, детская музыкальная школа № 1 имени Римского-Корсакова (Псков) (вокальное исполнительство);

Михаил Федотов, детская музыкальная школа № 4 (Псков) (фортепиано);

Ламара Арушанян, детская музыкальная школа № 1 имени Римского-Корсакова (Псков) (вокальное исполнительство);

Полина Кудрявцева, детская музыкальная школа № 1 имени Римского-Корсакова (Псков) (фортепиано);

Семён Новиков, детская музыкальная школа № 1 имени Мусоргского (Великие Луки) (народные инструменты);

Динара Салманова, Псковский областной колледж искусств имени Римского-Корсакова (вокальное исполнительство);

Роман Гайворонский, островская детская школа искусств (фортепиано);

Анастасия Куклина, Псковский областной колледж искусств имени Римского-Корсакова (вокальное исполнительство);

Ашот Михаэлян, детская музыкальная школа № 2 имени Мусоргского (Псков) (вокальное исполнительство);

Алексей Хижняк, детская музыкальная школа № 2 имени Мусоргского (Псков) (фортепиано);

Алиса Андреева, детская музыкальная школа № 1 имени Римского-Корсакова (Псков) (фортепиано);

София Гусейнова, детская школа искусств «Центр» (Великие Луки) (фортепиано);

Мирон Алмазов, детская музыкальная школа № 4 (Псков) (народные инструменты);

Варвара Амерханова, детская музыкальная школа № 1 имени Римского-Корсакова (Псков) (фортепиано);

Анастасия Прокофьева, Псковский областной колледж искусств имени Римского-Корсакова (теория музыки).

В номинации «Театральное искусство»:

Анастасия Макарова, бежаницкая детская школа искусств;

Эльдар Алиев, бежаницкая детская школа искусств;

Арина Черненкова, бежаницкая детская школа искусств.

В номинации «Изобразительное искусство»:

Арина Мхоян, детская художественная школа (Псков).

Награждение лауреатов состоится 15 декабря в 17:00 в концертном зале детской музыкальной школы № 1 имени Римского-Корсакова в Пскове. На следующий день, 16 декабря, в Большом концертном зале Псковской областной филармонии пройдёт ежегодный концерт «Юные дарования Псковщины» с участием Губернаторского симфонического оркестра Псковской области.