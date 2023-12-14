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Политика

Сегодня Путин встретится с журналистами и проведет прямую линию с россиянами

Сегодня, 14 декабря, президент России Владимир Путин проведет прямую линию с гражданами страны и ежегодную большую пресс-конференцию для СМИ. Объединенное мероприятие начнется в 12:00 по московскому времени. Организаторы сообщили, что Путину поступило уже больше полутора миллионов вопросов.

В этом году объединенное мероприятие будет первым после начала военной операции на Украине. В прошлом году Кремль не проводил ни прямую линию, ни пресс-конференцию.

В последний раз прямая линия с главой государства проходила в июне, а пресс-конференция – в декабре 2021 года. У Кремля уже был опыт проведения пресс-конференции в гибридном формате: в 2020 году из-за пандемии коронавируса она была организована в режиме видеоконференции с элементами прямой линии, тогда вопросы могли задавать не только журналисты, но и обычные граждане.

Прием вопросов от россиян на прямую линию продолжается. Оставить их можно по бесплатному телефону 8 800 200-40-40. Еще один вариант – бесплатное SMS-сообщение на номер 040-40. Оставить свой вопрос можно и на сайте moskva-putinu.ru. А сама прямая линия и пресс-конференция будут транслироваться всеми ведущими СМИ России.

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