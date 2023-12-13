В Минсельхозе прогнозируют стабилизацию цен на яйца до конца месяца

08:15, 14 декабря 2023, ПАИ

До конца нынешней недели в Россию начнутся поставки куриных яиц из Азербайджана, затем – из Турции. Это позволит в ближайший месяц стабилизировать цены на этот продукт, уверены в Минсельхозе. Об этом пишет «Российская газета».

По итогам 10 месяцев производство яиц в России увеличилось на 2,3 % до 31,74 млрд штук, динамика сохранится до конца года, но из-за роста производственных издержек и ажиотажного спроса яйца дорожают. С начала года цены выросли на 40 %.

Чтобы изменить ситуацию, с основными производителями согласован план по наращиванию объемов. Ведется работа по расширению торговли яйцом и другой сельхозпродукцией напрямую от производителей без дополнительных торговых наценок. В регионах проводят ярмарки выходного дня, на которых увеличено предложение и количество точек продаж яиц по ценам ниже, чем в сетевой рознице.

Решается вопрос о переводе производителей и торговых сетей на долгосрочные договоры, что позволит обеспечить прогнозируемые объемы продукции и цены на нее в рознице.