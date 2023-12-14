Главврач Островской больницы ответит на вопросы людей 21 декабря

09:43, 14 декабря 2023, ПАИ

Главный врач Островской межрайонной больницы и Пыталовского филиала ответит на все интересующие граждан вопросы в видеоформате 21 декабря. Об этом сообщается на официальной странице больницы в соцсети «ВКонтакте».

Онлайн-встречу решили организовать в связи с увеличением количества вопросов организационного характера, отметили на официальной странице.

Оставить свои вопросы можно здесь vk.com/wall-131186194_8129 до 12:00 19 декабря. Самые интересные из них возьмут для обсуждения.

Видеоответы главного врача будут доступны к просмотру уже 21 декабря.