Главврач Островской больницы ответит на вопросы людей 21 декабря
Главный врач Островской межрайонной больницы и Пыталовского филиала ответит на все интересующие граждан вопросы в видеоформате 21 декабря. Об этом сообщается на официальной странице больницы в соцсети «ВКонтакте».
Онлайн-встречу решили организовать в связи с увеличением количества вопросов организационного характера, отметили на официальной странице.
Оставить свои вопросы можно здесь vk.com/wall-131186194_8129 до 12:00 19 декабря. Самые интересные из них возьмут для обсуждения.
Видеоответы главного врача будут доступны к просмотру уже 21 декабря.
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