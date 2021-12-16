Разработан проект программы модернизации электросети Псковской области на 5 млрд рублей

20:16, 16 декабря 2021, ПАИ

Разработан проект программы модернизации электросети Псковской области на 2022-2026 годы с объёмом финансирования 5 млрд рублей. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил во время прямой линии 16 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона отметил, что Псковская и Новгородская области периодически попадают в катаклизмы природы. По данным синоптиков, в ближайшие годы таких неблагоприятных явлений будет всё больше.

Михаил Ведерников напомнил, что заручился поддержкой президента Владимира Путина в вопросе реализации программы повышения надёжности энергосети региона. «Но Минфин пока против, считая, что «Россети» могут справиться самостоятельно. Мы постараемся, чтобы программа была принята до конца года», – заявил губернатор и отметил, что в окончательном виде решение, скорее всего, будет принято в апреле 2022 года. «Мы вместе эту проблему решаем, это необходимо, другого выбора нет», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Основные направления программы предусматривают реконструкцию линий протяжённостью около 4700 км, замену опор и установку дополнительных, замену большого количества электросетевого оборудования, обновление парка транспорта.