Лекция о портретах и автопортретах Пушкина состоится в виртуальном лектории заповедника

11:49, 14 декабря 2023, ПАИ

14 декабря в лектории на базе виртуального представительства Государственного Пушкинского заповедника в литературном музее «Дом Языковых» (Ульяновская область) выступит хранитель мемориальной усадьбы «Михайловское» в составе Государственного Пушкинского заповедника, кандидат исторических наук Юлия Узенёва. Её лекция называется «“Себя как в зеркале я вижу…”. Автопортреты и портреты А. С. Пушкина в экспозициях музея-усадьбы “Михайловское”». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Слушатели узнают много нового о прижизненных портретах поэта, созданных профессиональными живописцами. Но наиболее интересной составляющей online-встречи станет разговор об автопортретах Пушкина 1820-х годов, которые сейчас можно увидеть в михайловском доме. Значимость этих «самосвидетельств», выполненных то с иронией, то в серьёзной задумчивости, непереоценима. В этих набросках «…есть непосредственность и близость, которая не вызывает сомнений и свидетельствует каждой своей подробностью, что именно так он выглядел или так обряжал себя, или таким хотел себя видеть. На автопортретах лежит горячность повседневности, живого прикосновения к большим и малым фазам пушкинской судьбы», — пишет, в частности, известный советский искусствовед, наиболее авторитетный исследователь пушкинской графики А. М. Эфрос.

Для жителей и гостей Ульяновска, для посетителей и работников филиала Ульяновского краеведческого музея имени И. А. Гончарова вход на лекцию Юлии Узенёвой будет свободный. При этом так же свободно подключиться к трансляции из Государственного музея-заповедника «Михайловское» могут все желающие. Начнут лекцию «“Себя как в зеркале я вижу…”. Автопортреты и портреты А. С. Пушкина в экспозициях музея-усадьбы “Михайловское”» в 12:00 по московскому времени.

Лекторий Пушкинского заповедника в «Доме Языковых» работает с 2019 года.