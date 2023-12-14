Международный фестиваль «Единством сильны» пройдёт в Псковской области

12:48, 14 декабря 2023, ПАИ

Международный фестиваль солидарности с Россией деятелей культуры «Единством сильны» пройдёт в Псковской области с 20 по 24 декабря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Псковская часть фестиваля будет проходить в различных городах и населённых пунктах Псковской области, в том числе в самом Пскове, а также в Великих Луках, Пушкинских Горах, Острове. Для участия в фестивале на Псковскую землю приедут гости из Великобритании, Китая и Никарагуа.

Проект фестиваля с участием российских и зарубежных артистов и деятелей культуры будет реализован с 14 декабря 2023 по 11 февраля 2024 года в пяти федеральных округах, девяти областях Российской Федерации – от Калининграда до Хабаровска и, безусловно, станет ярким, значительным событием не только культурной жизни нашей страны, но заметным явлением общественно-политической повестки международного масштаба. В рамках фестиваля ожидается проведение по всей стране более 40 концертов и выступлений различного формата.

Ожидается, что в фестивале примут участие более 20 зарубежных деятелей культуры и артистов различных жанров искусства из девяти стран мира – Великобритании, Италии, Ирана, Китая, Никарагуа, Словении, Финляндии, Франции, Черногории.