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Политика

Сессия Псковского областного Собрания переносится на 25 декабря

Бюджетная сессия областного Собрания депутатов переносится на 25 декабря. Соответствующее распоряжение подписал председатель парламента Александр Котов, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

«К сожалению, мы вынуждены перенести наше заседание. Сегодня все комитеты рассмотрят рабочую повестку по обычному плану, что позволит нам провести итоговое заседание в следующий понедельник», – прокомментировал решение спикер.

Напомним, на очередной сессии депутатам предстоит принять пакет бюджетных законов следующего года и утвердить последние поправки в бюджет завершающегося финансового периода.

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