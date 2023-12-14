Сессия Псковского областного Собрания переносится на 25 декабря

13:34, 14 декабря 2023, ПАИ

Бюджетная сессия областного Собрания депутатов переносится на 25 декабря. Соответствующее распоряжение подписал председатель парламента Александр Котов, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

«К сожалению, мы вынуждены перенести наше заседание. Сегодня все комитеты рассмотрят рабочую повестку по обычному плану, что позволит нам провести итоговое заседание в следующий понедельник», – прокомментировал решение спикер.

Напомним, на очередной сессии депутатам предстоит принять пакет бюджетных законов следующего года и утвердить последние поправки в бюджет завершающегося финансового периода.