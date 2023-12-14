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Общество

Профильные вопросы декабрьской сессии рассмотрел социальный комитет Псковского облсобрания

Заседание в преддверии декабрьской сессии провёл комитет по труду и социальной политике под председательством вице-спикера Игоря Дитриха. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Первые два вопроса повестки касались проектов финансовых законов 2024 года и планового периода – члены комитета рекомендовали принять бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования без внесения каких-либо корректив, и областной бюджет в трёх чтениях с учётом роста основных параметров на 4,8 млрд рублей и таблицы поправок.  

Участвующие в заседании комитета руководители исполнительных органов социальной сферы подтвердили рост финансирования ко второму чтению бюджета по ключевым расходным статьям. Среди предложенных бюджетных изменений – выделение дополнительных 200 млн рублей на лекарственное обеспечение, 80 млн рублей на жильё детям-сиротам, с учётом которых общий объём финансирования этой статьи превысит 337 млн рублей. На увеличение с января региональных социальных выплат на 5,5 % предусмотрено 113 млн рублей – отдельный законопроект об индексации депутаты также рассмотрели на заседании комитета.

Председатель правительственного комитета по социальной защите населения Ольга Евстигнеева уточнила, что индексация распространится на выплаты, предусмотренные четырнадцатью областными законами, в том числе на государственные пособия детям-сиротам, многодетным семьям, приёмным родителям и опекунам, ветеранам труда. 

Депутаты рассмотрели законопроекты о запрете склонения к искусственному прерыванию беременности и административное наказание за это действие. «Разработка обусловлена важностью вопроса увеличения рождаемости, укрепления института семьи, снижения количества абортов», – обозначила преследуемые цели руководитель комитета по социальной защите населения Ольга Евстигнеева.

Игорь Дитрих поинтересовался, были ли обращения в органы власти от беременных женщин о склонении к аборту, на что получил отрицательный ответ докладчика. Председатель парламентского комитета отметил, что в регионе налажена система психологического сопровождения беременных женщин. «После общения с медицинским психологом достаточно большое количество женщин, изначально намеренных сделать аборт, отказывается от прерывания беременности», – привёл положительный пример Игорь Дитрих.

Заместитель председателя правительственного комитета по здравоохранению Денис Иванов подтвердил обязательность психологического сопровождения беременных женщин и высказал мнение, что новая правовая норма будет являться превентивной мерой для уменьшения количества абортов. С этим утверждением согласилось большинство членов комитета. По результатам голосования законопроект рекомендовано принять. Аналогичное решение депутаты приняли и по законопроекту об установлении административной ответственности за склонение к аборту – предусмотренный максимальный размер штрафа составляет 50 тысяч рублей для юридических лиц.

В ходе заседания депутаты также обсудили создание в регионе социального информационно-аналитического центра. Предполагается, что государственное бюджетное учреждение будет заниматься информационно-аналитической деятельностью в рамках реализуемой в области типовой модели системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе. Задав уточняющие вопросы о финансировании расходов на содержание центра и зарплаты сотрудников, члены комитета поддержали инициативу.

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