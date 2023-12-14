Гала-концерт победителей фестиваля «Мы из будущего» пройдёт в Пскове 17 декабря
Гала-концерт областного фестиваля детского творчества «Мы из будущего» пройдёт в Городском культурном центре Пскова 17 декабря. Об этом ПАИ сообщили организаторы.
Мероприятие начнётся в 14:00.
В этот день состоится награждение победителей, всем участникам фестиваля покажут детский спектакль «Новогодний детектив, или Операция Ё».
Напомним, зональные смотры прошли 11 ноября в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, 25 ноября – в Пустошкинском районном центре культуры, 2 декабря – в Опочецком центре культуры. В ходе отборочных туров были определены победители.
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