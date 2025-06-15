Глава города Пскова Борис Ёлкин поздравил медицинских работник с профессиональным праздником

17:03, 15 июня 2025, ПАИ

Глава города Пскова Борис Елкин обратился со словами благодарности к врачам, фельдшерам, медсёстрам и всем, кто посвятил свою жизнь медицине, в своём телеграм-канале.

В поздравлении он отметил важность их труда и выразил глубокое уважение за каждую бессонную ночь у операционного стола, за терпение, отзывчивость и добрые слова, которые порой исцеляют сильнее любых лекарств.

«Вы – яркое подтверждение того, что герои не скрываются за плащами, а надевают белые халаты. Вы продолжаете сражаться тогда, когда другие опускают руки, находите силы, когда их больше нет, вселяете надежду в тех, кто отчаялся», — подчеркнул Борис Елкин. Он отметил, что повседневная работа медицинских работников доказывает всему миру: чудо реально существует и живёт в стенах наших больниц.

Глава города пожелал медикам новых профессиональных высот, выдающихся научных достижений, а также личного счастья и благополучия, искренне поблагодарив их за тяжёлый, но незаменимый труд.