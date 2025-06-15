Заключительные мероприятия пройдут сегодня на 29-ой Международной встрече воздухоплавателей

16:48, 15 июня 2025, ПАИ

Заключительные мероприятия пройдут на 29-ой Международной встрече воздухоплавателей сегодня, 15 июня, сообщается в телеграм-канале «Воздухоплавание | Великие Луки».

Торжественная церемония награждения, где будут объявлены победители спортивных зачётов и главные призёры всего воздухоплавательного марафона, состоится в городском театре в 17:00.

Ночное свечение аэростатов начнётся на площади Матросова в 21:00. Десятки воздушных шаров, озарённых огнём горелок, пролетят над Великими Луками.