Заключительные мероприятия пройдут сегодня на 29-ой Международной встрече воздухоплавателей
Заключительные мероприятия пройдут на 29-ой Международной встрече воздухоплавателей сегодня, 15 июня, сообщается в телеграм-канале «Воздухоплавание | Великие Луки».
Торжественная церемония награждения, где будут объявлены победители спортивных зачётов и главные призёры всего воздухоплавательного марафона, состоится в городском театре в 17:00.
Ночное свечение аэростатов начнётся на площади Матросова в 21:00. Десятки воздушных шаров, озарённых огнём горелок, пролетят над Великими Луками.
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Заключительные мероприятия пройдут сегодня на 29-ой Международной встрече воздухоплавателей
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