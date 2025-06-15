Опубликован новый выпуск видеопутешествия по Псковской области

16:20, 15 июня 2025, ПАИ

Новый выпуск видеопутешествия по Псковской области опубликовал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

Ролик посвящён округу, где по сюжету романа «Москва слезам не верит» все три подруги – Катерина, Люда и Тоня – учились в одной школе и приехали в столицу из Красногородска.

Красногородск, известный как «город Красный на реке Синей», сохранил до наших дней уникальное самобытное очарование, отмечает глава региона. Здесь можно увидеть крепостной вал, старинные церкви и познакомиться с народными промыслами, которые позволяют не только увидеть историю, но и прикоснуться к ней.

Михаил Ведерников советует посетить село Платишино, где расположен уникальный музей старообрядцев. В его экспозиции собраны предметы быта и культуры, рассказывающие о жизни и традициях людей, которые жили на этих землях с давних времён.