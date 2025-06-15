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Общество

Усвятам исполнилось 1004 года

Жители посёлка Усвяты отметили 1004-летие со дня основания. От имени Псковского областного Собрания депутатов и спикера Александра Котова с праздником жителей поздравил депутат от избирательного округа №12 Андрей Козлов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного собрания депутатов.

Фото: пресс-служба Псковского областного собрания депутатов

В своём поздравлении Андрей Козлов подчеркнул глубокие исторические корни усвятской земли и важность народных традиций, исторического и культурного наследия.

«История усвятской земли уходит корнями глубоко в века. Народные традиции, историческое и культурное наследие — это основа, позволяющая всем поколениям жителей Усвят осознавать свою неразрывную связь с прошлым и будущим родной земли, чувствовать себя частью большого целого, объединённого единой судьбой и едиными целями. Пусть сегодняшний праздник станет поводом ещё раз вспомнить, насколько важны тепло домашнего очага, крепкая дружба соседей и общая забота о благополучии родного края. От всей души желаю процветания посёлку и каждому его жителю! Счастья, благополучия и мирного неба над головой!» – передал слова поздравления депутат.

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