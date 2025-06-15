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Общество

В Псково-Печерском монастыре пройдут соревнования по самбо на кубок святого князя Довмонта

Турнир по самбо на кубок святого князя Довмонта пройдёт в спортивном комплексе паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря сегодня, 15 июня, сообщается в газете «Печорская правда».

Фото с личной страницы Николая Кутырева

Команды из Санкт-Петербурга, Пскова, Великих Лук, Печор и Витебска (Республика Беларусь) примут участия в турнире.

В состав сборной псково-печорской команды вошли Дмитрий Голубин и Максим Гончаров из СПК «Патриот».

Победители соревнований получат возможность представлять Псковскую область на играх памяти Александра Невского в Санкт-Петербурге.

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