В Псково-Печерском монастыре пройдут соревнования по самбо на кубок святого князя Довмонта

15:48, 15 июня 2025, ПАИ

Турнир по самбо на кубок святого князя Довмонта пройдёт в спортивном комплексе паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря сегодня, 15 июня, сообщается в газете «Печорская правда».

Команды из Санкт-Петербурга, Пскова, Великих Лук, Печор и Витебска (Республика Беларусь) примут участия в турнире.

В состав сборной псково-печорской команды вошли Дмитрий Голубин и Максим Гончаров из СПК «Патриот».

Победители соревнований получат возможность представлять Псковскую область на играх памяти Александра Невского в Санкт-Петербурге.