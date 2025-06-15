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Общество

В Псковском кремле состоится концерт «Мелодии детства»

Концерт «Мелодии детства» пройдёт в Псковском Кремле в 20:00 сегодня, 15 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-канцерной дирекции Псковской области.

Фото: ПАИ

Концерт пройдёт в рамках Всероссийского хорового фестиваля. Для зрителей выступят детские, но уже именитые хоры, в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области.

Организаторы приглашают всех желающих создать невероятную атмосферу и погрузимся немного в детство.

Отметим, что Всероссийский хоровой фестиваль имени М. Ф. Гривского проходит с 13 по 15 июня.

Ансамбль песни и танца Южной Осетии выступал в Псковском кремле вчера, 14 июня.

Напомним, что вчера гигантская очередь образовалась на входе на Всероссийский хоровой фестиваль в Пскове.

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