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Псковский филиал «Экопрома» рассказал о работе водителей

О работе водителей рассказала руководитель отдела кадров псковского филиала ООО «Экопром» Елена Сидорова в группе «Мехуборка Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Псковский филиал «Экопрома» рассказал о работе водителей. Фото: группа «Мехуборка Псков» в социальной сети «ВКонтакте»

Она отметила, что работа в компании связана с поездками по городу или районам Псковской области, это решается в зависимости от пожеланий работников. График работы формируется также с учётом пожеланий. Это могут быть варианты 5/2, 2/2, 3/2. Для иногородних предусмотрен вахтовый метод работы. Он включает в себя предоставление жилья и оплаты проезда.

Для работы необходимы права категории C или CE. В автопарке «Экопрома» есть мусоровозы с системой задней загрузки, спецтехника для вывоза КГО, замены больших контейнеров, ликвидации свалок. В состав экипажа входит оператор, который выполняет работу по сбору отходов: подвозит контейнер к машине для выгрузки, собирает мешки. За день экипаж объезжает несколько десятков контейнерных площадок.

Кроме того, водитель или его напарник должны производить фотофиксацию: фиксировать наполняемость контейнеров до момента погрузки и после их опустошения. Также необходимо зафиксировать состояние дорог и препятствия в виде припаркованных автомобилей.

«Несмотря на сформировавшийся коллектив, мы регулярно проводим дополнительный набор водителей и операторов в связи с ростом компании, охватом новых населённых пунктов и приобретением дополнительной техники», – заключили в «Экопроме».

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