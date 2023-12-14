Студентов и школьников Пскова приглашают оценить свой уровень экологической грамотности в конкурсе «Зелёный зачёт»

17:19, 14 декабря 2023, ПАИ

Стартовал Всероссийский конкурс оценки уровня экологической грамотности «Зеленый зачет». К участию приглашаются школьники 8-11 классов, студенты 1-2 курсов высших учебных заведений, а также учащиеся учреждений среднего профессионального образования, сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Конкурс проводится в онлайн-формате до 24 декабря. Участникам предлагается ответить на 26 вопросов по профилю «Экология», который соответствует общеобразовательным предметам: химия, география и биология.

Алгоритм участия:

1) Зарегистрироваться в системе Leader-ID и подать заявку на участие в мероприятии.

2) Для участников младше 18 лет для допуска к тестированию необходимо предоставить согласие родителей на обработку персональных данных, загрузив его в своем профиле на Leader-ID.

3) Получить ссылку на тест и пройти его до 24 декабря включительно. Ссылки будут направлены в течение 2 дней после регистрации каждому участнику на почту, указанную при регистрации в системе Leader-ID.

4) Узнать о результатах конкурса и информацию о победителях и призерах на официальном сайте «Зелёного зачёта».

Добавим, «Зелёный зачёт» – это эколого-просветительский проект, направленный на популяризацию экологических знаний.