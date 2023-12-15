Валентина Понизовская – о пресс-конференции Путина: Важно продолжение развития здравоохранения на селе

10:43, 15 декабря 2023, ПАИ

Важность темы развития первичного звена здравоохранения на селе, поднятой на прямой линии с президентом Владимиром Путиным, отметила глава Красногородского района Валентина Понизовская в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Пресс-конференция прошла на одном дыхании. Для себя я отметила несколько важных моментов. Увеличилась средняя продолжительность жизни, которая в 2023 году составляет 74 года. Это связано с тем, что активно работает программа развития первичного звена здравоохранения, строятся новые ФАПы, производятся ремонты даже в маленьких населённых пунктах. По словам Владимира Путина, эта программа продолжится. С 1 января увеличивается минимальный размер оплаты труда на 18 %. На мой взгляд, те проблемы, которые существуют, и о которых, не скрывая, говорит президент, несомненно, решатся. Я горжусь тем, что живу в такой стране, что у нас такой президент. Я уверена в своём будущем, пока у руля Владимир Путин», – сказала Валентина Понизовская.

В четверг, 14 декабря 2023 года, состоялась прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Она продолжалась 4 часа 11 минут, пришло 2,8 млн вопросов.