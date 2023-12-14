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Происшествия

В Псковской области мужчине прострелили ногу из-за долга 20 тысяч рублей

Два жителя Печорского района избили мужчину и прострелили ему ногу, пытаясь вернуть долг 20 тысяч рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Печерянину прострелили ногу из-за долга 20 тысяч рублей. Фото: ПАИ

В августе текущего года двое местных жителей пришли в дом к мужчине и потребовали от него вернуть долг в размере 20 тысяч рублей. При этом они как минимум восемь раз ударили мужчину кулаками.

Затем злоумышленники насильно перевезли мужчину в багажнике автомобиля в садовый дом, расположенный в Печорском районе. Там они поочередно избивали мужчину палкой от швабры.

Опасаясь за свою жизнь и здоровье, должник пообещал выплатить всю сумму.

Однако, не получив денег, мужчины вернулись в дом должника спустя несколько дней с теми же требованиями. Один из них достал из машины гладкоствольное охотничье ружьё, выстрелил в воздух, а затем в левую ногу печерянина.

Мужчины обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 330 УК РФ (самоуправство, совершённое с применением насилия и угрозой его применения).

При этом мужчина, который выстрелил в должника, также обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением оружия (пункт «з» части 2 статьи 111 УК РФ), а владелец ружья – в небрежном хранении огнестрельного оружия (часть 1 статьи 224 УК РФ).

Санкция части 2 статьи 330 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. За совершение преступления по части 2 статьи 111 УК РФ грозит до десяти лет лишения свободы.

Материалы дела направили в суд для дальнейшего рассмотрения.

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