Охрану труда в организациях обсудили в Пскове

19:06, 14 декабря 2023, ПАИ

Состоялось заседание трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Пскове. Со стороны Псковского облсовпрофа участие в заседании принимал заместитель председателя Псковского областного совета профсоюзов Андрей Стегний. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

В рамках комиссии участники обсудили вопросы соблюдения законодательных актов о труде и охране труда в организациях Пскова в 2022-2023 годах, коллективно-договорное регулирование социально-трудовых отношений, профориентацию и профориентирование в образовательных учреждениях Пскова. Также они коснулись ситуации на рынке труда, трудоустройства молодёжи и других вопросов.

Напомним, что данная комиссия является постоянно действующим органом системы социального партнёрства в Пскове, состоящим из представителей органов местного самоуправления, представителей объединений профессиональных союзов и объединений работодателей.

Ранее сообщалось, что профсоюзы добились повышения окладов работникам госучреждений ветеринарии Псковской области.