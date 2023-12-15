ТИЦ Псковской области признан лучшим в сфере создания турпродуктов делового туризма
ТИЦ Псковской области признан лучшим в России в сфере создания и продвижении турпродуктов для делового туризма и индустрии встреч, сообщила ПАИ руководитель учреждения Лариса Семашко.
Награждение и оценка жюри прошли в рамках Всероссийской национальной премии MICE AWARD. Торжественное вручение премии состоялось в Санкт-Петербурге.
«Благодарю Торгово-промышленную палату Российской Федерации, президента НАИТО Михаила Ушакова и Геннадия Шаталова за высокую оценку труда сотрудников коллектива», — написала Лариса Семашко на своей странице «ВКонтакте».
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