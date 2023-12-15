ТИЦ Псковской области признан лучшим в сфере создания турпродуктов делового туризма

07:47, 15 декабря 2023, ПАИ

ТИЦ Псковской области признан лучшим в России в сфере создания и продвижении турпродуктов для делового туризма и индустрии встреч, сообщила ПАИ руководитель учреждения Лариса Семашко.

Награждение и оценка жюри прошли в рамках Всероссийской национальной премии MICE AWARD. Торжественное вручение премии состоялось в Санкт-Петербурге.

«Благодарю Торгово-промышленную палату Российской Федерации, президента НАИТО Михаила Ушакова и Геннадия Шаталова за высокую оценку труда сотрудников коллектива», — написала Лариса Семашко на своей странице «ВКонтакте».

