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Общество

Зимний тревел-гид Tele2 для тех, кто всё видел

Псков-Tele2, российский оператор мобильной связи, разработал гид для путешественников с интересными идеями для отдыха в регионах Северо-Запада, сообщили ПАИ в компании.

Зимний тревел-гид Tele2 для тех, кто все видел. Фото: Tele2

С помощью сервиса все желающие могут спланировать зимние каникулы, а клиенты оператора получат подарки и бонусы от партнеров проекта. Во всех предложенных локациях Tele2 обеспечила качественный мобильный интернет.

«Гид по приключениям» – это коллекция необычных идей для путешествий в регионах Северо-Запада. В частности, в него вошли четыре небанальные локации в Псковской области. Компания Tele2 предлагает клиентам изготовить бумагу в Печорах, полетать над Талабскими островами, сплести лапти в Порхове, исследовать древнее городище. С помощью тревел-гида также можно спланировать путешествия по Архангельской, Вологодской, Мурманской, Калининградской, Новгородской, Ленинградской областям и Карелии.

На всех направлениях предложенных путешествий Tele2 обеспечила стабильный мобильный интернет, чтобы даже в отдалённых точках туристы могли оставаться на связи с близкими. Абоненты Tele2 также получат скидки и подарки от партнёров проекта. Выгодные предложения действуют в программе лояльности Tele2 «Больше».

Изучить интересные места и выбрать направление для своего путешествия можно на сайте проекта.

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