Псковская спортшкола получила надувную лодку для тренеров

12:35, 15 декабря 2023, ПАИ

Псковская спортшкола «Ника» получила надувную лодку для тренерского состава. Об этом сообщил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Юрий Сорокин на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте».

Юрий Сорокин передал лодку директору спортшколы «Ника» Александру Белоусу и председателю совета Псковской областной федерации гребного спорта Константину Чижову.

«Заодно обсудили перспективы развития этого вида спорта, учитывая, что в этом году академической гребле Псковской области исполнилось 60 лет. Желаем нашим гребцам успеха в карьере и новых ярких спортивных побед в наступающем году», – отметил депутат.

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