Псковская спортшкола получила надувную лодку для тренеров
Псковская спортшкола «Ника» получила надувную лодку для тренерского состава. Об этом сообщил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Юрий Сорокин на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте».
Юрий Сорокин передал лодку директору спортшколы «Ника» Александру Белоусу и председателю совета Псковской областной федерации гребного спорта Константину Чижову.
«Заодно обсудили перспективы развития этого вида спорта, учитывая, что в этом году академической гребле Псковской области исполнилось 60 лет. Желаем нашим гребцам успеха в карьере и новых ярких спортивных побед в наступающем году», – отметил депутат.
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