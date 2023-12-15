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Общество

Разрушенную войной школу в Гдове восстанавливали старшеклассники и их родители – архив

Разрушенную во время Великой Отечественной войны школу в Гдове восстанавливали старшеклассники и их родители, сообщает Госархив Псковской области и приводит документ, подтверждающий этот факт.

«Обязать директора Гдовской средней школы т. Цветкова привлечь к участию в восстановлении школы всех родителей и учащихся старших классов. Организовать для этого широкую разъяснительную работу, лучших участников поощрять и показывать через районную газету», – говорится в протоколе заседания исполкома Горсовета депутатов трудящихся от 4 июля 1945 года. 

Тогда члены исполкома пришли к выводу, что «строительство новой школы в городе проходит крайне медленно: рабочей силой строительство не обеспечено, работает только четыре плотника, со стороны директора школы, педагогов и месткома профсоюза не принято надлежащих мер по привлечению учащихся и родителей для восстановления школы».

Для начальника стройконторы Мурзина и директора школы Цветкова была поставлена задача завершить строительство к 15 августа того же года. 

Подобная работа проводилась во всех районах при восстановлении жилья, больниц, детских садов. Всюду не хватало рабочих рук.

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