Гастроли Смоленского камерного театра состоятся в Великих Луках 26 января

16:14, 15 декабря 2023, ПАИ

Гастроли Смоленского камерного театра состоятся в Великолукском драматическом театре 26 января. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе театра.

Актёры из Смоленска покажут зрителям два спектакля – комедию «Ночь перед Рождеством» (12+) в 14:00 по мотивам одноимённой повести Н. В. Гоголя.

В спектакле много розыгрышей, музыки и танцев, отметили в пресс-службе.

Кроме того, гостям представят комедию «Корпоратив» (16+) в 16:30 по пьесе Алексея Щеглова.

Подробности по телефону 8-911-365-02-51.