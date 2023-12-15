Гастроли Смоленского камерного театра состоятся в Великих Луках 26 января
Гастроли Смоленского камерного театра состоятся в Великолукском драматическом театре 26 января. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе театра.
Актёры из Смоленска покажут зрителям два спектакля – комедию «Ночь перед Рождеством» (12+) в 14:00 по мотивам одноимённой повести Н. В. Гоголя.
В спектакле много розыгрышей, музыки и танцев, отметили в пресс-службе.
Кроме того, гостям представят комедию «Корпоратив» (16+) в 16:30 по пьесе Алексея Щеглова.
Подробности по телефону 8-911-365-02-51.
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