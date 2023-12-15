Чемпионат и первенство Псковской области по спортивному ориентированию пройдут 16 и 17 декабря

17:24, 15 декабря 2023, ПАИ

Чемпионат и первенство области по спортивному ориентированию пройдут в Глотах Псковского района 16 и 17 декабря. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации спортивного ориентирования Псковской области Алексей Никитин.

В соревнованиях примут участие около 150 спортсменов из десяти районов области.

Эксперт рассказал об особенностях зимнего ориентирования. «Здесь главное, чтобы снег не попадал в обувь. Сейчас уже достаточно технологий. В советские времена надевали носок, затем кулёк и всё это в ботинок», – сказал он.

«Эти соревнования больше носят ознакомительный характер, чтобы не потерять эту дисциплину. Многие регионы уже отказались проводить, а мы стараемся, чтобы люди знали, что есть такая маркированная трасса и она актуальна», – подчеркнул Алексей Никитин.

Призёров наградят призами от клуба «Русь», медалями и грамотами.

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