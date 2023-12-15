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Общество

Более двух десятков заявок уже поступило на премию «Народное признание»

Более двух десятков заявок уже поступило на общественную премию «Народное признание 2023».

Более двух десятков заявок уже поступило на общественную премию «Народное признание 2023». Фото: Андрей Кокшаров

Среди новых поступивших заявок в номинации «Паблики для народа» – группа Островской межрайонной больницы и великолукской детско-юношеской спортивной школы «Атлетика».

На номинацию «Рекорд» уже поступило три заявки. Среди них – спортсменка Наталья Спиридонова с легкоатлетическим сезоном России. Кроме того, номинирован пскович, член паралимпийской сборной столицы по велоспорту Дмитрий Ющенко. Этой осенью в рамках Московского марафона, который собрал более 40 тысяч участников, он стал первым человеком в России, кто смог преодолеть марафонскую дистанцию в 42 километра на протезе. Ему удалось это сделать за 5 часов и 50 минут.

  • Легкоатлетка Наталья Спиридонова
    Фото: представлены авторами заявки
  • Член паралимпийской сборной столицы по велоспорту Дмитрий Ющенко
    Фото: представлены авторами заявки
  • Победительница в чемпионате Пскова по классическим шахматам Эвелина Галаханова
    Фото: представлены авторами заявки

Также подана победительница в чемпионате Пскова по классическим шахматам Эвелина Галаханова.

  • иммунолог Ольга Слепиковская
    Фото: представлены авторами заявок
  • преподаватель русского языка и литературы в школе № 3 Пскова Евгения Лунёва
    Фото: представлены авторами заявок
  • создатель социального музея винтажных вещей в Пскове Юрий Павлов
    Фото: представлены авторами заявок

В номинации «Призвание» выдвинуты молодой преподаватель русского языка и литературы в школе № 3 Пскова Евгения Лунёва, врач высшей категории, аллерголог, иммунолог Ольга Слепиковская и создатель социального музея винтажных вещей в Пскове Юрий Павлов.

Сергей Коркунов подан на номинацию «Инициатива». Фото: представлено автором заявки

Также за организацию нового детско-юношеского турнира в Пскове – Кубка стадиона «Машиностроитель» в номинацию «Инициатива» выдвинут Сергей Коркунов.

Премия «Народное признание» проходит в 14-й раз. Ее учредителями являются Псковское агентство информации, средства массовой информации, входящие в государственный холдинг Псковской области.

Победителей назовут в 14-ти номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Экомышление», «Паблик для народа» и «Проект года».

Премия «Народное признание» проходит в несколько этапов. После этапа выдвижения, который завершится 25 февраля, 28 февраля стартует первый этап народного голосования. Церемония вручения запланирована на конец февраля.

О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.
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