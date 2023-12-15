Более двух десятков заявок уже поступило на премию «Народное признание»
Более двух десятков заявок уже поступило на общественную премию «Народное признание 2023».
Среди новых поступивших заявок в номинации «Паблики для народа» – группа Островской межрайонной больницы и великолукской детско-юношеской спортивной школы «Атлетика».
На номинацию «Рекорд» уже поступило три заявки. Среди них – спортсменка Наталья Спиридонова с легкоатлетическим сезоном России. Кроме того, номинирован пскович, член паралимпийской сборной столицы по велоспорту Дмитрий Ющенко. Этой осенью в рамках Московского марафона, который собрал более 40 тысяч участников, он стал первым человеком в России, кто смог преодолеть марафонскую дистанцию в 42 километра на протезе. Ему удалось это сделать за 5 часов и 50 минут.
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Фото: представлены авторами заявки
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Фото: представлены авторами заявки
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Фото: представлены авторами заявки
Также подана победительница в чемпионате Пскова по классическим шахматам Эвелина Галаханова.
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Фото: представлены авторами заявок
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Фото: представлены авторами заявок
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Фото: представлены авторами заявок
В номинации «Призвание» выдвинуты молодой преподаватель русского языка и литературы в школе № 3 Пскова Евгения Лунёва, врач высшей категории, аллерголог, иммунолог Ольга Слепиковская и создатель социального музея винтажных вещей в Пскове Юрий Павлов.
Также за организацию нового детско-юношеского турнира в Пскове – Кубка стадиона «Машиностроитель» в номинацию «Инициатива» выдвинут Сергей Коркунов.
Премия «Народное признание» проходит в 14-й раз. Ее учредителями являются Псковское агентство информации, средства массовой информации, входящие в государственный холдинг Псковской области.
Победителей назовут в 14-ти номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Экомышление», «Паблик для народа» и «Проект года».
Премия «Народное признание» проходит в несколько этапов. После этапа выдвижения, который завершится 25 февраля, 28 февраля стартует первый этап народного голосования. Церемония вручения запланирована на конец февраля.
О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.
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