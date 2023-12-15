Более двух десятков заявок уже поступило на премию «Народное признание»

17:45, 15 декабря 2023, ПАИ

Более двух десятков заявок уже поступило на общественную премию «Народное признание 2023».

Среди новых поступивших заявок в номинации «Паблики для народа» – группа Островской межрайонной больницы и великолукской детско-юношеской спортивной школы «Атлетика».

На номинацию «Рекорд» уже поступило три заявки. Среди них – спортсменка Наталья Спиридонова с легкоатлетическим сезоном России. Кроме того, номинирован пскович, член паралимпийской сборной столицы по велоспорту Дмитрий Ющенко. Этой осенью в рамках Московского марафона, который собрал более 40 тысяч участников, он стал первым человеком в России, кто смог преодолеть марафонскую дистанцию в 42 километра на протезе. Ему удалось это сделать за 5 часов и 50 минут.



Фото: представлены авторами заявки



Фото: представлены авторами заявки



Фото: представлены авторами заявки





Также подана победительница в чемпионате Пскова по классическим шахматам Эвелина Галаханова.



Фото: представлены авторами заявок



Фото: представлены авторами заявок



Фото: представлены авторами заявок





В номинации «Призвание» выдвинуты молодой преподаватель русского языка и литературы в школе № 3 Пскова Евгения Лунёва, врач высшей категории, аллерголог, иммунолог Ольга Слепиковская и создатель социального музея винтажных вещей в Пскове Юрий Павлов.

Также за организацию нового детско-юношеского турнира в Пскове – Кубка стадиона «Машиностроитель» в номинацию «Инициатива» выдвинут Сергей Коркунов.