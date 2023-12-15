Посол гостеприимства Псковской области представила регион в проекте «Мастера гостеприимства»

18:56, 15 декабря 2023, ПАИ

Посол гостеприимства Псковской области Анастасия Князькова представила регион на встрече сообщества проекта «Мастера гостеприимства» в Краснодарском крае. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Встреча «мастеров гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей» прошла на федеральной территории «Сириус».

В мероприятии приняли участие эксперты из 48 регионов. Они обменивались опытом, налаживали деловые связи, планировали совместную работу над развитием туристического сообщества на следующий год. Участниками встречи стали послы гостеприимства из России и представители органов власти, курирующих туристическую сферу в регионах.

Проект «Мастера гостеприимства» реализуется в рамках программы «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование» с 2019 года и направлен на поддержку талантливых специалистов индустрии гостеприимства, кадровое обеспечение отрасли и содействие развитию территорий России.

«Посол гостеприимства – гостеприимный, вежливый, знающий свой край человек, который открыт новым возможностям, новой культуре, который знает о своих корнях и готов рассказывать о красоте родного края. На встрече сообщества проекта «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей» мы с коллегами поделились опытом, провели аналитику туристической привлекательности, сильных и слабых сторон своих федеральных округов и выстроили планы на будущее по развитию сообщества профессионалов индустрии гостеприимства в регионах», – сказала Анастасия Князькова.