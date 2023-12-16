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Общество

Самый опасный новогодний подарок для ребёнка назвали россиянам

Самым опасным новогодним подарком для ребёнка стал конструктор из магнитных шариков, пишут «Известия» со ссылкой на педиатра «СМ-Клиника» для детей Ольгу Татаркину.

Самый опасный новогодний подарок для ребёнка назвали россиянам. Фото: ПАИ

В случае если ребёнок проглотит один из таких шариков, возникает серьёзный риск для его здоровья и даже жизни, пояснила она.

«Устранение последствий проглатывания одного такого магнитного шарика – довольно просто решаемая задача. А вот если проглочено два шарика и более, сложность извлечения и опасность для жизни ребёнка многократно увеличиваются», – рассказала специалист.

При попадании в желудок и кишечник шарики проходят по нему с разной скоростью, магнитные шарики притягиваются друг к другу, повреждая стенки кишечника и желудка вплоть до образования сквозных отверстий.

Помимо этого, ещё одним опасным новогодним подарком для ребёнка стали игрушки с пропеллером – летающие феи, вертолёты и прочее.

Ребёнок младшего возраста легко может получить травму, неудачно подставив лицо или палец, пояснила врач. Также опасность для здоровья детей представляет игрушечное оружие: пистолеты с пульками, дротики с острыми наконечниками, мечи, добавила она.

«При выборе подарка необходимо учитывать не только развивающие качества, но и безопасность. И именно безопасность ребёнка должна быть приоритетом при выборе игрушки», – заключила Ольга Татаркина.

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