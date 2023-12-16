Энергетики восстановили основную сеть ЛЭП после снегопадов в Псковской области

12:56, 16 декабря 2023, ПАИ

Энергетики восстановили основную сеть в Псковской области после снегопадов. Все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объёме. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Россети Северо-Запад».

Специалисты продолжают работу по локальным заявкам потребителей для полного устранения последствий непогоды. Для этого энергетики объезжают каждый населённый пункт и проверяют наличие электроэнергии.

Отмечается, что Псковский филиал «Россети Северо-Запад» продолжает работать в режиме повышенной готовности.

Псковичей просят соблюдать технику безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе чем на восемь метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220.