Мокрый снег прогнозируют в Псковской области 17 декабря

15:58, 16 декабря 2023, ПАИ

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 17 декабря. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Ночью ожидается снег, к утру переходящий в мокрый снег с дождём. Местами гололёд, на дорогах гололедица. Днём ожидается небольшой дождь.

Будет дуть ветер юго-западных и западных направлений со скоростью от семи до 12 метров в секунду.

Температура по области ночью составит от 0 до -5 градусов, днём – от 0 до +5 градусов.

Атмосферное давление будет низким.