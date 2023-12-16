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Общество

Мокрый снег прогнозируют в Псковской области 17 декабря

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 17 декабря. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Мокрый снег прогнозируют в Псковской области 17 декабря. Фото: ПАИ

Ночью ожидается снег, к утру переходящий в мокрый снег с дождём. Местами гололёд, на дорогах гололедица. Днём ожидается небольшой дождь.

Будет дуть ветер юго-западных и западных направлений со скоростью от семи до 12 метров в секунду.

Температура по области ночью составит от 0 до -5 градусов, днём – от 0 до +5 градусов.

Атмосферное давление будет низким.

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