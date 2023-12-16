Мокрый снег прогнозируют в Псковской области 17 декабря
Облачная погода ожидается на территории Псковской области 17 декабря. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Ночью ожидается снег, к утру переходящий в мокрый снег с дождём. Местами гололёд, на дорогах гололедица. Днём ожидается небольшой дождь.
Будет дуть ветер юго-западных и западных направлений со скоростью от семи до 12 метров в секунду.
Температура по области ночью составит от 0 до -5 градусов, днём – от 0 до +5 градусов.
Атмосферное давление будет низким.
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