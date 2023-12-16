Более 800 кубометров снега вывезли в Великих Луках за сутки
Более 800 кубометров снега вывезли в Великих Луках за сутки. Об этом сообщил глава администрации города Андрей Беляев в своём Telegram-канале.
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Фото: Telegram-канал Андрея Беляева
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Фото: Telegram-канал Андрея Беляева
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Фото: Telegram-канал Андрея Беляева
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Фото: Telegram-канал Андрея Беляева
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Фото: Telegram-канал Андрея Беляева
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Фото: Telegram-канал Андрея Беляева
Коммунальные службы в круглосуточном режиме продолжают уборку и вывоз снега, отметил он.
«Ещё много проблемных мест, все ваши обращения стараемся включить сверх графика. Работа продолжается», – сказал Андрей Беляев.
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