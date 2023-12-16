Надо верить в русский народ: как прошла пресс-конференция президента

18:51, 16 декабря 2023, ПАИ

14 декабря в России состоялось главное медиасобытие. В Москве президент страны Владимир Путин провёл традиционную пресс-конференцию по итогам года, которая в этот раз была объединена с прямой линией. Сложно сказать, какое именно количество людей привлекло это событие, ведь следил за ним практически каждый житель страны. Более 60 ответов от главы государства, сотни журналистов, более четырёх часов прямого эфира и более 2,8 млн поступивших вопросов — по этим цифрам можно с уверенностью сказать, что отголоски пресс-конференции ещё долго будут бушевать в региональных и федеральных СМИ.

Для многих журналистов пресс-конференция президента – не только возможность задать главе государства вопрос напрямую, но и шанс прикоснуться к российскому журналистскому сообществу. О формальной и неформальной сторонах встречи с Владимиром Путиным рассказывает Диана Михайлова, корреспондент ПАИ.

Безопасность превыше всего

Приехав в Москву, каждый журналист, будь он из-за рубежа, из столицы или из региона, пережил ряд необходимых формальностей. После тщательной проверки документов и непродолжительной очереди корреспонденты получили именные бейджи. Именно сканируя их, служба охраны пропускала сотрудников СМИ на мероприятие. Кроме того, каждый журналист получал портфель-папку, в котором лежали блокнот, ручка, а также календарь «Сделано в России». На нём были изображены фотографии и текст, отображающие передовые отечественные достижения в России.

Если же кто-то переживает из-за того, что в стране бушует COVID, растёт заболеваемость, а массовое мероприятие с участием колоссального количества людей и президента всё же проводится, то переживать не стоит: каждый журналист имел при себе отрицательные результаты тестирования на ковида и грипп.

Впрочем, на прямой линии Владимира Путина были применены и иные меры безопасности. Очередь журналистов, желающих пообщаться с президентом, выстроилась ещё с раннего утра. После того как каждый из них прошёл проверку документов, которая проходила в несколько этапов по дороге к мероприятию, представители СМИ попали в Гостиный двор. Не стоит полагать, что досмотр там был формальным. Мне пришлось убрать под чутким присмотром службы безопасности сухой шампунь, который оказался в моей сумке. Также с собой нельзя было проносить и электронные сигареты – их журналистам пришлось сдать.

Попадая в Гостиный двор, каждый из представителей прессы мог пройти через дезинфицирующую рамку с ионами серебра. Она уже не первый раз применяется на пресс-конференции президента: таким же способом дезинфекции пользовались и в 2021 году. Но это не единственные меры безопасности здоровья, к которым могли прибегнуть журналисты: на столиках в фойе лежали одноразовые маски и санитайзер.

Круговорот журналистов

Перед началом пресс-конференции в фойе происходил настоящий круговорот журналистов: телекорреспонденты прямо с места событий выходили в прямой эфир, а пишущие представители СМИ обменивались опытом с коллегами и делились подробностями о вопросах, которые они подготовили для президента.

Мероприятие само по себе, очевидно, предполагало официальный стиль одежды, однако некоторые из журналистов решили привлечь внимание к себе национальными костюмами и атрибутами. Среди них самые яркие – представители Мордовии, Калмыкии, Башкирии. Впрочем, если они не смогли задать вопрос главе государства, то засветились бы практически в каждом видеосюжете. Так оно и случилось.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







Были и те, кто пытался выделится с помощью плакатов, которые подготовил специально для пресс-конференции. И в этот раз, как и в предыдущие, на размер плакатов корреспондентов было введено ограничение: нельзя было использовать таблички размером больше формата А4.

Один из примеров — надпись «Путин, шумбрат» журналистки из Мордовии. «Шумбрат. Шумбрат – это по-мордовски значит «здрасьте», – сказал президент, обратив внимание на табличку.

Ещё несколько ярких надписей региональных журналистов: «Кот в мешке» от «Вести. Крым», «Без ответа не уйду» от Уфы, «Столица Столиц» от Нижнего Новгорода и «Хочу жениться» от Пензы. В последнем случае журналист признался, что хотел обратить внимание главы государства на помощь молодым семьям.

Помимо того, девушки-журналистки надеялись, что привлекут внимание Владимира Путина с помощью яркой одежды. В этом была уверена представительница СМИ из Бурятии, которая была одета в красный костюм, и журналистка с Сахалина, на которой был малиновый пиджак.

Наибольшего внимания до начала пресс-конференции удостоились журналисты из новых регионов России. Их вопросы, в частности, касались того, какая ситуация сложится на этих территориях после специальной военной операции.

«Мы больше представляем не СМИ – мы представляем саму республику. Вопросов много, но мы определили так: вопросы оставим на потом. Главный тезис, с которым мы сюда приехали, – это обратиться к президенту с благодарностью. Мы хотим по-человечески сказать спасибо за то, что не бросили Донбасс, за то, что мы сейчас находимся в составе России, за то, что правительство находит для нас интеграционные процессы, которые проходят максимально безболезненно. Хочется также обратиться и к регионам-шефам, которые сейчас восстанавливают новые территории», – рассказал председатель Союза журналистов России в ЛНР Евгений Мурылёв. И у ребят получилось.

Отдельное внимание стоит уделить и тому, что на пресс-конференции были представители СМИ из муниципалитетов России. На площадке собрались не только журналисты федеральных телеканалов, но и те, кто работает в районных газетах в регионах страны. В этот раз посчастливилось и главному редактору газеты «Сельская новь» Любови Озерской. Она планировала задать вопрос о возможности вернуть госраспределение студентов после окончания вузов, чтобы насытить село молодыми кадрами. Кстати, на этом мероприятии ей удалось познакомиться с редактором удмуртской газеты, которая имеет аналогичное бежаницкому изданию название.

…В то время как объявили о возможности входить в зал проведения пресс-конференции, часть журналистов уже стояла в очереди для того, чтобы занять лучшие места.

Четыре часа вопросов и ответов

Представителей прессы запустили в зал примерно за 30-40 минут до начала прямой линии. В это время видеооператоры устанавливали аппаратуру для съёмок, а корреспонденты усаживались по местам.

В начале 12 в зал вошёл пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Ту часть, которая касается общения президента с вами, представителями СМИ, будет модерировать ваш покорный слуга или сам президент, как он это любит делать. Ту часть, которая касается общения президента с гражданами, будут модерировать мои коллеги – Екатерина Березовская и Павел Зарубин», – объяснил он. После этого в зал вошёл президент, камеры сразу же устремились на него, объективы защёлкали, а журналисты встали.

Первый прозвучавший вопрос был связан с тем, что Владимир Путин объявил о своём участии в выборах главы государства в 2024 году. По словам президента, главная задача на будущее – это укрепление внешнего и внутреннего суверенитета. «Такая страна, как Россия, просто не может существовать без суверенитета, необходимо его защищать», – подчеркнул он.

Среди самых часто звучащих вопросов – тема специальной военной операции. Их задавали журналисты, военные корреспонденты, жители и сами участники боевых действий. И даже первый видеовопрос Путину задал с передовой именно участник СВО. Отвечая на них, президент страны особо подчёркивал, что мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей – денацификации, демилитаризации и нейтрального статуса Украины. При этом в стране нет необходимости во второй волне мобилизации, заверил глава государства.

Кроме того, практически каждого смотревшего прямой эфир поразила история военнослужащей, заключившей контракт в Донецкой Народной Республике. С самого начала СВО она, как и её муж, пыталась поехать на передовую для того, чтобы защищать интересы Родины. Президенту военнослужащая рассказала о проблеме действительности военных удостоверений на всей территории России. Работа над восстановлением и подтверждением прав участников боевых действий будет продолжена, заверил президент России и призвал военнослужащих обязательно сообщать о сложностях с получением льгот. Всего глава государства ответил на 17 запросов, касающихся СВО.

Прозвучали и вопросы, связанные с взаимоотношениями России и западных стран. «Что касается нормализации отношений [с Евросоюзом. – ПАИ], это зависит не только от нас – мы не портили же эти отношения, это с нами портили отношения и нас пытались всё время задвинуть куда-то на второй, третий план, пренебрегая нашими интересами», – сказал президент.

Однако и в зале, и в запросах жителей прозвучали и традиционные вопросы – про ЖКХ, спорт, здравоохранение, пенсии, зарплаты и даже цены на яйца. При этом президент, скорее, сам выбирал, кто из журналистов сможет обратиться к нему, нежели его пресс-секретарь.

К сожалению, журналистам из Псковской области в этот раз задать вопрос главе государства не удалось, но коллеги из Великого Новгорода озвучили президенту проблему, которая является болезненной и для Псковского региона: о ветхости энергохозяйства региона.

Ещё одна тема, быстро разлетевшаяся в Сети уже во время пресс-конференции, – история с «двойником» президента, которого сгенерировал студент СПбГУ. Впрочем, и у журналистов в зале это вызвало смех и недоумение. «Вы можете быть на меня похожим и говорить моим голосом. Но я подумал и решил, что быть похожим на меня и говорить моим голосом может только один человек, и этим человеком буду я», – ответил Владимир Путин, признавшись, что это его первый двойник.

Время на пресс-конференции нашлось и для личных вопросов. Так, главе государстве пришлось рассказать о том, кем он мечтал стать в детстве, какие книги он читает, а также о том, как стоить провести Новый год. Оказывается, что с ранних лет Владимир Путин мечтал быть лётчиком, а в старших классах – разведчиком. А самым лучшим подарком, по мнению главы государства, являются дети.

В завершение у президента спросили, что бы он сказал самому себе в 2000 году. «Я бы сказал: верной дорогой идёте, товарищи. От чего бы предостерёг? От наивности и избыточной доверчивости в отношении наших так называемых партнёров, – ответил Владимир Путин. – По поводу советов, напутствий: надо верить в великий русский, российский народ. В этой вере залог успеха в возрождении, в становлении и развитии России».

Подводя итог мероприятия, глава государства обратился к журналистам. «Пожалуйста, не сердитесь, если не на все вопросы ответил. Действительно, надо же и честь знать», – заключил он.

Впрочем, большинство журналистов и правда не сердились. «Эмоции передать сложно, потому что на мероприятии такого уровня я побывала впервые. Радует, что я как представитель обычной районной газеты смогла оказаться здесь. Жаль, что не удалось задать вопрос президенту, но каким-то чудом нам удалось озвучить его целых два раза в прямом эфире Первого телеканала. Возможно, и это тоже каким-то образом сможет привлечь внимание к нашей проблеме – проблеме кадров на селе», – поделилась после пресс-конференции редактор бежаницкой газеты Любовь Озерская.

Об итогах года президент Владимир Путин разговаривал с журналистами и жителями страны четыре часа и четыре минуты. Ему удалось ответить на 67 самых актуальных вопросов о развитии государства. Запросы, которые не прозвучали в прямом эфире, уже начали отрабатываться волонтёрами Народного фронта. «Итоги года» с главой государства напрямую подтвердили: президент страны Владимир Путин глубоко погружён во все вопросы развития России, а прямая линия – самый мощный социологический опрос, позволяющий гражданам донести свою позицию и оценку до руководства страны.