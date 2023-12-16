Выставка живописца Эдуарда Шарипова открылась в Пскове

19:28, 16 декабря 2023, ПАИ

Выставка «Северо-Запад» члена Союза художников России, члена Псковского регионального общественного движения «ПсковАрт» Эдуарда Шарипова открылась в Центральной городской библиотеке Пскова, сообщили ПАИ в пресс-службе Централизованной библиотечной системы Пскова.

На выставке представлено 25 живописных пейзажей. На её открытии художник провёл для гостей экскурсию по своим картинам, а также прочитал лекцию «Живопись: философия цвета».

Эдуард Шарипов сказал, что Псков подарил ему возможность писать и жить, потому что «это место сложное, но благодатное». «Псков выжигает всё наносное и оставляет только суть, каркас», – сказал живописец. Он также отметил, что в Изборске, который сам по себе «сгусток энергии», цвет «мужской», а в Выбутах, наоборот, «всё нежное, тёплое, женственное».

Гости спросили у художника, нужно ли иметь особый талант, чтобы воспринимать цвет и уметь его передать. Эдуард Шарипов ответил, что как преподаватель он никогда не встречал хоть одного неталантливого ученика. Живописец убеждён, что каждый способен увидеть цвет и понять его. Он также отметил, что люди слишком переоценивают мастерство и создают себе идолов из великих художников вместо того, чтобы развивать в себе чувство цвета.

Выставка «Северо-Запад» продлится в Центральной городской библиотеке Пскова до 13 января.