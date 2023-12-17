Международный фестиваль солидарности с Россией деятелей культуры пройдёт в Псковской области

19:48, 17 декабря 2023, ПАИ

Международный фестиваль солидарности с Россией деятелей культуры «Единством сильны» состоится в Псковской области с 21 по 24 декабря, сообщили ПАИ в пресс-службе театрально-концертной дирекции региона.

Отмечается, что фестиваль станет продолжением успешно проведённого в Псковской области Международного фестиваля против отмены российской истории и культуры «На том стоим», который прошёл в период с 18 по 22 ноября при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и содействии регионального правительства.

Мероприятия проекта 21 декабря пройдут в Великих Луках, 22 декабря – в Пушкинских Горах, 23 декабря – в Пскове.

Для участия в фестивале будут приглашены известные зарубежные музыканты и исполнители: группа ЛиберАрте (Никарагуа), Джими МакРэй (Шотландия, Великобритания), Крейг Робертс (Уэльс, Великобритания), Анна Лусия Кальдерон (Колумбия). Также планируется организовать выставку известной китайской художницы Ван Сюлин, чьи работы находятся в известных музеях по всему миру.

В пресс-службе напомнили, что проект фестиваля выиграл конкурс Президентского фонда культурных инициатив.