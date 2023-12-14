Владимир Путин признался, что в своё время мог съесть десять яиц с утра

15:19, 14 декабря 2023, ПАИ

Президент России Владимир Путин заявил, что в своё время мог съесть десять яиц с утра.

«Я сам с удовольствием яичницу ем и в своё время вообще мог десять [яйц. – ПАИ] сразу с утра навернуть», – сказал президент в ходе прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией, сегодня, 14 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

Ситуация с ценами на яйца в России будет улучшаться, сказал Владимир Путин, отвечая на вопрос о произошедшем ранее подорожании яиц. Он извинился перед россиянами за резкий скачок цен на этот продукт, который, по его словам, для многих граждан является одним из главных источников белка.

Ранее в Совете Федерации заявили о возможном снижении цен на яйца к весне. Кроме того, обнуление пошлин на импортные яйца концептуально одобрило Правительство РФ.