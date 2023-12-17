Стоимость бытовой техники может вырасти в 2024 году
Бытовая техника может подорожать в 2024 году ввиду новых экологических требований Минприроды. Об этом пишут «Известия».
Как сказано в обращении Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники «РАТЭК» в адрес Минприроды, власти планируют повысить ставки экологического сбора в 2,3 раза – с 26,5 тысячи рублей до 59,4 тысячи рублей за тонну.
Минприроды также планирует увеличить норматив утилизации этой продукции с 15 % до 25 %. Такие шаги подхлестнут цены на продукцию, предполагает бизнес.
«Ожидается рост цен прежде всего на крупную бытовую технику», – уверены в РАТЭК.
Более того, подсчитали в РАТЭК, при повышении ставки экологического сбора и увеличении норматива утилизации налоговая нагрузка на компании вырастет в 3,7 раза.
В связи с этим бизнес попросил не пересматривать значения базовых ставок экосбора по всем группам товаров и упаковки.