Стоимость бытовой техники может вырасти в 2024 году

08:11, 18 декабря 2023, ПАИ

Бытовая техника может подорожать в 2024 году ввиду новых экологических требований Минприроды. Об этом пишут «Известия».

Как сказано в обращении Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники «РАТЭК» в адрес Минприроды, власти планируют повысить ставки экологического сбора в 2,3 раза – с 26,5 тысячи рублей до 59,4 тысячи рублей за тонну.

Минприроды также планирует увеличить норматив утилизации этой продукции с 15 % до 25 %. Такие шаги подхлестнут цены на продукцию, предполагает бизнес.

«Ожидается рост цен прежде всего на крупную бытовую технику», – уверены в РАТЭК.

Более того, подсчитали в РАТЭК, при повышении ставки экологического сбора и увеличении норматива утилизации налоговая нагрузка на компании вырастет в 3,7 раза.

В связи с этим бизнес попросил не пересматривать значения базовых ставок экосбора по всем группам товаров и упаковки.