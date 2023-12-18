Электроснабжение временно отключат в ряде деревень Гдовского района

08:39, 18 декабря 2023, ПАИ

Ряд деревень планово отключат от электроснабжения в Гдовском районе. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.

18 декабря свет отключат в деревнях Мазиха, Крутое, Колодье, Подборовье и Котеницы.

19 декабря без света временно останутся жители деревень Дуброво, Гостичево, Лавынь.

21 декабря электроэнергию отключат в деревне Ужово, а 22 декабря – в деревне Заклинье.

В администрации также отметили, что плановые работы проводятся для повышения надёжности электроснабжения.