Электроснабжение временно отключат в ряде деревень Гдовского района
Ряд деревень планово отключат от электроснабжения в Гдовском районе. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.
18 декабря свет отключат в деревнях Мазиха, Крутое, Колодье, Подборовье и Котеницы.
19 декабря без света временно останутся жители деревень Дуброво, Гостичево, Лавынь.
21 декабря электроэнергию отключат в деревне Ужово, а 22 декабря – в деревне Заклинье.
В администрации также отметили, что плановые работы проводятся для повышения надёжности электроснабжения.
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