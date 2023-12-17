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Политика

Российская ассоциация политконсультантов отметила проект «Легитимность избирательного процесса» в Псковской области

Руководитель экспертного клуба «Псковский регион» Илья Стрелков  удостоен Национальной премии Российской ассоциации политических консультантов «Выбор 2023» за легитимность избирательного процесса в Псковской области в единый день голосования 2023. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил Илья Стрелков. Церемония вручения премии прошла в Москве в ходе VIII Конгресса Российской ассоциации политических консультантов. Премию он получил как представитель команды, осуществлявшей проект.

В сентябре 2023 года в Псковской области состоялись выборы губернатора региона, а также целый ряд муниципальных кампаний. Экспертное сообщество отметило высокую организацию избирательного процесса и информированность избирателей о ходе выборов.

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